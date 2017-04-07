Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

KIRKLARELİ (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısı, Kırklareli'de protesto edildi.

Şevket Dingiloğlu Parkında toplanan, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği üyeleri "Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var", "Kimyasal katliam", "Zalim değişiyor, zulüm aynı", "Mutlaka bir gün hesabı sorulacak" yazılı dövizler taşıdı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına konuşan TÜGVA Yüksek Öğretim Koordinatörü Emre Horasan, İslam coğrafyasının her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmekte olduğunu, kimyasal silahlarla masum çocukların ve kadınların katledilmesini nefret ve şiddetle kınadıklarını ifade etti.

İslam ve insanın bir bütün olduğunu dile getiren Horasan, şunları söyledi:

"İnsanın olduğu her yer, bizim yanı başımızdır. İnsanın öldüğü her yer, bizim bağrımızdır. Bombalasanız da, kimyasal saldırılar yapsanız da, darbe yapsanız da susmayacağız, direneceğiz ve hakkı savunacağız. Biz, yine en güçlü şekilde, yeniden adil ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya ve sömürü ülkelerini rahatsız etmeye devam edeceğiz."

İdlib'teki saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da taşıyan grup, protestonun ardından dağıldı.