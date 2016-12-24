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Esed rejiminin Türkmendağı'na saldırısı geri püskürtüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü.

Esed rejiminin Türkmendağı'na saldırısı geri püskürtüldü

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu.

Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan rejim askerleriyle muhalifler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı.

Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.

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