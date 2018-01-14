Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Esed-Rusya ittifakı Doğu Guta'da 2 ayda 329 sivili öldürdü

Rusya ve Esed rejiminin, ablukadaki Doğu Guta bölgesine son 2 aydır düzenlediği saldırılarda 329 sivil yaşamını yitirdi.

Esed-Rusya ittifakı Doğu Guta'da 2 ayda 329 sivili öldürdü

ANKARA(AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine 14 Kasım 2017-11 Ocak 2018 arasında Rusya ve Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 79'u çocuk, 54'ü kadın toplam 329 sivilin öldüğü açıklandı.

Esed rejiminin Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 71'i çocuk, 41'i kadın toplam 297 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen rapora göre, rejim güçlerine hava desteği veren Rus güçlerinin saldırılarında ise 8'i çocuk, 13'ü kadın 32 sivil öldü.

2 ayda 20 "katliam"

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybetmesi durumunda olayı "katliam" olarak nitelendiriyor. Buna göre rejim ve Rusya ittifakı, Doğu Guta'da yaklaşık 2 ayda 20 katliama imza attı. Rapora göre, rejim güçleri 17, Ruslar ise 3 kez katliam yaptı.

Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da 8 mescit, 4 okul, 6 sağlık merkezi ve 13 pazar yerini bombaladığı bilgilerine yer verildi.

Öte yandan Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

400 bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşıyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhabir: Adham Kako

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5