"Esed'den kurtulduktan sonra Kudüs'ü özgürleştireceğiz"

KUNEYTRA/ANKARA (AA) - LEVENT TOK / ADHAM KAKO - Suriye'nin güneyinde Kuneytra ilinde, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yakınlarında sınır hattında yaşayan Suriyeliler, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına son derece tepkili.

Suriye'nin Kuneytra ilinde, İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri yakınında, muhaliflerin kontrolündeki köylerde ve derme çatma kamplarda yaşayan Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararınına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kuneytralı Ebu Enes, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddediyoruz. Çünkü Kudüs sadece Filistin'in başkenti değil, bütün Arap ve İslam ümmetinin başkentidir." dedi.

Bir diğer Kuneytralı Ebu Yasin de Trump'ın kararına tepki göstererek, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını kabul etmiyoruz. Ne olursa olsun kabul etmeyiz. Kudüs Araptır ve Filistin'in başkentidir." şeklinde konuştu.

- "Esed'den sonra ilk hedefimiz Filistin'i özgürleştirmek olacak"

Muhammed Bustani, Filistin'i çok sevdiklerini belirterek, "Öncelikle Kudüs'ün İsrail'in başkent olmasına ilişkin açıklamayı tamamen reddediyoruz. Orası Filistin'in başkentidir. Esed'den sonra ilk hedefimiz Filistin'i özgürleştirmek olacak." diye konuştu.

Kuneytralı Um Ahmet de, Kudüs'ü İsrail'a bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Kudüs'ü korumak ve kurtarmak içi kadın erkek hepimiz mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Husam Muhammed, Kudüs'ü Filsitin'in başkenti olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kudüs Yahudilerin değil. Yahudiler ve Esed Kudüs için iş birliği içerisindeler. Kafir rejimden kurtulduktan sonrada Kudüs'ü kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Hikmet Yusuf, Kudüs'ün Arapların ve Müslümanların başkenti olduğuna belirterek, "İsrail ve Esed rejimi birdir. Çocuklarımızı öldürdü. İnşallah Kudüs'ü yeniden alacağız." diye konuştu.

- "Esed rejimi ve İsrail tek bir katilin iki koludur"

Muhanned Nur da Kudüs'ü Şam'ın ardından başkent olarak gördüklerini dile getirerek, "Esed rejimi ve İsrail tek bir katilin iki koludur. Esed'den kurtulduktan sonra Kudüs'ü özgürleştireceğiz." dedi.

Mahmut Arif de İsrail ve rejimin işgalci güçler olduğunu dile getirerek, "İkisi de başkentlerimizi işgal ediyor. Allah'ın izniyle ikisini de özgürleştireceğiz. Kanımızın son damlasına kadar Kudüs'ü özgürleştireceğiz." ifadesini kullandı.