Esed'in Doğu Guta'daki saldırılarında son iki günde 21 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine son iki günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e ulaştı.

Şam'daki AA muhabirlerinin aldığı bilgiye göre, Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesindeki Doğu Guta'ya sabah saatlerinden itibaren yoğun topçu ve hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Rejim güçleri, sabah erken saatlerden bu yana Doğu Guta bölgesindeki Duma ve Haresta ilçesi ile Kefer Batna, Sakbe, Otaya, Merc beldelerine yönelik ağır topçu, Haresta ilçesi ile Misraba, Ayn Terma, Medyere ve Arbin beldelerine de yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Kefer Batna'ya yönelik topçu saldırılarında aynı aileden 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim, Haresta ilçesindeki sivil yerleşimlere 29, Medyere beldesine de 7 hava saldırısı gerçekleştirdi. Rejim güçleri, bazı hava saldırılarında misket bombası da kullandı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Sivil Savunma ekipleri, saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Dünkü saldırılarda 19 sivil öldü

Sivil Savunma ekipleri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesindeki dünkü saldırılarında 6'sı çocuk 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son iki günde rejimin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.

Rejimin bölgede devam eden saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.