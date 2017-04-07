"Esed'in kimyasal katliam yaptığı yerde yalnızca boş silolar vardı"

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da düzenlediği kimyasal silah saldırısından kurtulan siviller, Türkiye sınırına yakın bir kampa göç etti. Mağdurlar, vurulan yerde yalnızca boş hububat siloları ve bir fırın olduğunu anlattı.

Rejimin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah saldırısından kurtulan siviller, Türkiye sınırında, İdlib ilinde bir kampa yerleştirildi.

400 ailenin göç ettiği ve imkanları yetersiz kampa yerleşmeye çalışan Han Şeyhun sakinleri, kimyasal saldırının arka planını AA muhabirine anlattı.

35 yaşındaki Emine Ahmet Bekkür, evleri saldırı alanına uzak olduğu için etkilenmediklerini, kimyasal silah saldırısı olduğunu öğrendikten sonra kenti terk ettiklerini söyledi.

Bekkür, vurulan yerde herhangi bir silah deposu olmadığını, sadece boş hububat siloları olduğunu vurgulayarak, "Sadece boş silolar vardı. Çünkü rejim uçakları orayı önceden bombalamıştı. Gece gündüz rejim saldırılarına maruz kalıyoruz." dedi.

Korku içinde yaşadıklarını söyleyen Bekkür, motosiklet sesi duyduklarında dahi uçak sesi zannedip kaçtıklarını dile getirdi.

Bekkür, olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay yerinde gördüklerimden bazı sahneleri unutamıyorum. Mesela çocukların ağzından köpükler geliyordu. Bazıları çocukların ağzına maske koyup koşturuyorlardı. Öyle ki yaralıların taşındığı hastane bile vuruldu. Kimyasal saldırının hemen sonrasında hava saldırısı düzenlemeleri, bu kimyasal saldırıyı örtbas etmek içindi."

- "Vurulan yerde fırın vardı"

34 yaşındaki Besme Hamidaşa da saldırıdan sonra evin çatısına çıkarak, nerenin hedef alındığına baktıklarını söyledi.

Hamidaşa, "Saldırıya maruz kalan noktada siviller yaşıyordu. Orada yaşayanlar dostlarımız ve tanıdık ailelerdi. Bir de fırın vardı." ifadesini kullandı.

Çocuklarını da alarak rüzgarın tersine koşmaya başladıklarını belirten Hamidaşa, "Evime geri dönmem. Şu an geri dönmem imkansız. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve komşularımızın anlattıklarını unutmamız imkansız." diye konuştu.

Başka bir belde sakini Abdulhamit Ahmet Maerati de "Saldırı yerinde hiçbir silah deposu veya karargah bulunmuyordu. Vurulan yerin yakınında sadece bir ekmek fırını bulunuyordu. Saldırı, Han Şeyhun beldesinin kuzeyine düzenlendi." dedi.

Maerati saldırı sonrasında bir an önce beldeyi terk etmek istediklerini ve kampa geldiklerini ifade ederek, "6 oğlum ve 4 kızım var. İki oğlum hastanede tedavi görüyor. Durumları nasıl bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Reşe Gassen Ramadan Kadain isimli sivil de rüzgarın ters yönde esmesinin ölü sayısının katlanmasını engellediğine dikkati çekerek, saldırıdan birkaç saat sonra toparlanarak kampa geldiklerini kaydetti.

Rejim, 4 Nisan'da İdlib iline bağlı Han Şeyhun'da sarin gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, çoğu çocuk, 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmiş, 500'ü de yaralanmıştı.

ABD ordusu bu sabah erken saatlerde, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin kimyasal katliamına tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlemişti.









