"Eşek sütü" için çiftlik kurdu

BALIKESİR (AA) - SERHAT BUĞRA ŞEKKÖKCÜ - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ercan Uludağ'ın, aile bireylerinden birinin ihtiyacı için başladığı "eşek sütü" üretimi gelir kapısı oldu.

Uludağ, Çıkrıkçı merasında kurduğu çiftlikte ürettiği eşek sütünü, kilogram fiyatı normalde 100 lira olmasına rağmen 75 liradan Marmara ve Ege bölgelerindeki kentlere satıyor.

Ercan Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce aile bireylerinden birinin hastalandığını, ona iyi geleceğini öğrenince eşek sütü aradıklarını hatırlattı.

Uzun uğraşlar sonucu buldukları eşek sütünün hastalarına iyi geldiğini anlatan Uludağ, yaygınlaşması, daha ulaşılabilir hale gelmesi için bu işe girmeye ve doğal ortamda bir çiftlik kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Uludağ, litre fiyatı pahalı olmasına rağmen, aslında bu işin çok gelir getirmediğini, eşeklerin süt veriminin çok az olduğunu belirterek, "13 ay gebelik süresi var ve yılda sadece en fazla 3 ay süt veriyorlar. 3 eşeğin sağımından çıkan süt, sadece 1,5 litre civarında." diye konuştu.

- "Sütü, uzaklığa göre özel olarak dondurarak yolluyoruz"

Türkiye'de sadece birkaç tane eşek çiftliği bulunduğunu, çünkü bunun maliyetli bir iş olduğunu anlatan Uludağ, şöyle devam etti:

"Yeterince kar bırakmayan bir iş. Biz aile bireylerimiz ile çalıştığımız halde başa baş gelir ve giderimiz var ama mutluyuz. Birçok insan faydalanıyor. Biz yaşadığımız sıkıntıların ardından, insanlara katkı sağladığımız için mutluyuz. Türkiye geneline hizmet verebilir durumdayız. Çok istenirse kargoyla da gönderebiliyoruz ama çoğunlukla Marmara ve Ege bölgelerine gönderiyoruz. Sütü, uzaklığa göre özel olarak dondurarak yolluyoruz."

- "75 liradan satıyoruz"



Uludağ, çiftliği daha modern imkanlara ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Kapalı alanımızı da yaptıktan sonra yılın 12 ayı hizmet verebileceğiz. 70 eşeğimiz var. Bu eşeklerden günlük toplam 8 ila 10 litre süt alabiliyoruz. Eşek sütünün kilosu normalde 100 lira civarında. Fakat biz 75 liradan satıyoruz." ifadelerini kullandı.