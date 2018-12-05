Esenboğa'da

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 3 farklı operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen ve saç ekim operasyonlarında kullanılan standartlara aykırı 5 bin 915 adet malzeme ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde saç ekim operasyonlarıyla bu operasyonlarda kullanılan malzemelerin ithalat verilerinde bazı tutarsızlıklar tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı araştırma, bu malzemelerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ortaya çıkardı.

Şüpheli kişiler ve firmalar belirlenerek takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve saç ekiminde kullanılan tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Almanya, Güney Kore ve ABD'den gelen şüphelilerin bagajlarında yapılan aramalarda, saç ekim anestezi cihazı, saç ekim kalemi, saç ekim iğnesi, mercek, mikro motor cihazı, gözlük bareti, saç kesim bıçağı ve cımbızdan oluşan toplam 5 bin 915 adet tıbbi malzeme bulundu, bu malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Yapılan ön incelemelerde, üreticileri belirsiz saç ekim malzemelerinin standartlara uygun olmadığı ve içeriklerinde insan sağlığına verdikleri zararlardan dolayı yasaklanan bazı kimyasalların bulunduğu tespit edildi.