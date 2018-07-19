Esenler Belediyesi'nden Çanakkale'ye kültür turu

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, "Çanakkale Kültür Turları" kapsamında 5 bin Esenlerli'yi Çanakkale'ye götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak turlar, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Her gün Esenler Dörtyol Meydanı'ndan hareket edecek otobüslerle başlayacak geziler, Çanakkale'de kılınacak sabah namazı ve kahvaltıyla sürecek.

Kilitbahir'den devam edecek ziyaretler, Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı, Simülasyon Müzesi ve Alçıtepe Köyü ile son bulacak.

Gezi ekibi şehitlik ziyaretleri sonrasında yiyecekleri öğle yemeğinin ardından Esenler'e dönecek.

"Çanakkale Kültür Turları"na katılmak isteyenler için Esenler'de ikamet ediyor olmak ve daha önce belediyenin düzenlediği başka bir geziye katılmamış olmak şartı aranıyor.

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, 23 Temmuz itibarıyla mesai saatleri içerinde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Belediye hizmet binası içindeki ESTİM Çözüm Masası'na bireysel başvuru yapacak.

Turlara 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmezken, 12-18 yaş arası çocuklar ise aile üyelerinin refakatiyle katılabilecekler.