Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Esenler Belediyesi'nden Çanakkale'ye kültür turu

- Esenler Belediyesi, bu yıl 5 bin Esenlerli vatandaşı Çanakkale'ye götürecek

Esenler Belediyesi'nden Çanakkale'ye kültür turu

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, "Çanakkale Kültür Turları" kapsamında 5 bin Esenlerli'yi Çanakkale'ye götürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak turlar, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Her gün Esenler Dörtyol Meydanı'ndan hareket edecek otobüslerle başlayacak geziler, Çanakkale'de kılınacak sabah namazı ve kahvaltıyla sürecek.

Kilitbahir'den devam edecek ziyaretler, Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı, Simülasyon Müzesi ve Alçıtepe Köyü ile son bulacak.

Gezi ekibi şehitlik ziyaretleri sonrasında yiyecekleri öğle yemeğinin ardından Esenler'e dönecek.

"Çanakkale Kültür Turları"na katılmak isteyenler için Esenler'de ikamet ediyor olmak ve daha önce belediyenin düzenlediği başka bir geziye katılmamış olmak şartı aranıyor.

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, 23 Temmuz itibarıyla mesai saatleri içerinde, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Belediye hizmet binası içindeki ESTİM Çözüm Masası'na bireysel başvuru yapacak.

Turlara 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmezken, 12-18 yaş arası çocuklar ise aile üyelerinin refakatiyle katılabilecekler.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleEsenler BelediyesiTur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5