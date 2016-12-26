Esenler'de 25 bin konut dönüştü

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Esenler İnşaat Müteahhitleri Derneği (ESİNDER) Başkanı Özkan Ercan, kentsel dönüşümün başladığı 2012 yılından beri ilçede 25 bin konutun dönüştüğünü, 100 bin bağımsız birimin de dönüşmeyi beklediğini ifade ederek, "Esenler'de neredeyse Türkiye'nin bazı küçük illerindeki toplam sayı kadar konut dönüştü." dedi.

Özkan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un çıkması sonrası ilçede hareketliliğin başladığını ifade etti.

Ercan, son 6 aya kadar dönüşümü yavaşlatan ciddi unsurlar bulunduğunu, kanundaki değişikliklerin kentsel dönüşüme hız kattığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini, dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak için hak sahibinden müteahhide kadar bütün paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdiğini, bu konuda yeni beklentileri olduğunu kaydetti.

Ruhsatı olmayan binaların dönüşümü sırasında belediyelerin "ciddi şekilde" harç aldığını, bunun da kentsel dönüşümü yavaşlattığını savunan Ercan, şunları kaydetti:

"Belediyeler dönüşüm sırasında ruhsat harçlarını almazsa gelir kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Ancak yeni yapılan konutlar iskanlı olacak ve daha yüksek orandan emlak bedeli ödemeye başlayacak. Şu anda depreme dayanıksız kaçak binalar arsa payından vergi ödüyor. O binalar yenilendikten sonra iş yeri veya daire olarak vergi ödeyecek. Bu da belediyelerin gelirlerini ciddi şekilde artıracak."

Belediyelerin olaya uzun vadeli bakması gerektiğini vurgulayan Ercan, bina yenileme esnasında alınan harçların hafifletilmesi veya kaldırılması durumunda belediyelerin gelirinin artacağını söyledi.





- "Gaziosmanpaşa, Esenler ve Beyoğlu kentsel dönüşümde iyi"





Özkan Ercan, kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankalarının henüz istenilen noktada olmadığını belirterek, "Kentsel dönüşüm kredisinde kamu bankaları inisiyatif alsın. Nasıl ki faiz oranlarının düşmesi ipotekli satışları artırdıysa kamu bankalarının kentsel dönüşüm kredisine odaklanması da dönüşümü hızlandırır." dedi.

Türkiye'nin henüz kentsel dönüşümün başında olduğunu, halihazırda ülke genelinde 5,5 milyon adet konutun dönüşüm beklediğini kaydeden Ercan, "Ülkemizde dönüşecek daha çok konut var." ifadesini kullandı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Esenler ve Beyoğlu'nun kentsel dönüşümde iyi olduğunu ancak bazı ilçelerde kentsel dönüşüm için risk raporu dahi verilemediği iddia eden Ercan, Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmanın en önemli yollarından birinin DASK poliçesi yaptıracak kişilerden risk raporu istenmesi olduğunu söyledi.

Ercan, "Nasıl ki iskansız binalara elektrik, su, doğal gaz bağlamıyorsanız, DASK yapılacak binalardan da deprem risk raporu isteyin. Deprem risk raporu getirene DASK'ı yaparsanız, getirmeyen binayı yeniler. Türkiye'de kentsel dönüşüm o gün patlar. Bu aslında zor değil, çok kolay." diye konuştu.

Ercan, kentsel dönüşümün başladığı 2012 yılından beri Esenler'de 25 bin konutun dönüştüğünü belirterek, "Ayrıca, 100 bin bağımsız birim de dönüşmeyi bekliyor. İlçemiz bu noktada birçok kentten daha iyi durumda. Neredeyse Türkiye'nin bazı küçük illerindeki toplam sayı kadar konut dönüştü." dedi.

Yenilenen binaların ısı yalıtımlı olduğunu ve bu konuda teşvik de verildiğini hatırlatan Ercan, depreme dayanıksız bir binada ayda 400-500 lira doğal gaz parası ödeyen bir konut sakininin, yenilenen binada 100-150 lira ödediğini, enerji giderinin ortalama yarı yarıya düştüğünü, bazı yerlerde bu oranın yüzde 50'yi geçebildiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm sayesinde konutların değerinin de arttığını belirten Ercan, "Esenler için düşünürsek konutların değeri dönüştükten sonra ortalama 3-4 kat artıyor." dedi.



