Esenler'de asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - Esenler'de 200 polisin katılımıyla "Oğuz-1" asayiş uygulaması yapıldı.
İlçenin farklı noktalarında vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapan ekipler, umuma açık iş yerleri, kahvehane ve kafeteryalarda da denetim gerçekleştirdi.
Şüpheli görülen araçları durduran polis ekipleri, araçlara ve şahıslara yönelik uyuşturucu madde araması yaptı. Uygulama sırasında bazı aranan şahısların da yakalandığı bildirildi.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.