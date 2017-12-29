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Esenler'de kuyumcu soygunu: 1 ölü, 2 yaralı

- Esenler'de bir kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Esenler'de kuyumcu soygunu: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada soygunculardan biri öldü, bir soyguncu ve kuyumcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi.

Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı.

Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı.

Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncu yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

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