Esenler'den Haleplilere yardım

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı ile Esenler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde 29 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

"Esenler Halep İçin Bir Oluyor" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, ilçenin farklı noktalarına konulan kumbaralarda toplanan maddi yardımlar ile gıda, giyim ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar yola çıkmadan Tekstilkent'teki tır garajında tören düzenlendi.

Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığını aktararak, "400 bin insan hayatını kaybetti, 11 milyon insan evini, barkını silah zoruyla ter ketti, bütün bir ülke çöktü ve yardıma muhtaç hale geldi. Esenler'den kalkan yardım tırlarını, ekiplerimiz Hatay'da teslim alacak ve sonrasında da Halep'ten gelmiş olan ve bu ağır kış şartlarında oraya tutunmaya çalışan kardeşlerimize yardım olarak ulaşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da dünyanın rotasından çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bazen belgesellere bakıyorum hayvan alemi çok daha vicdanlı. Orada bakıyorsun, aslan başka vahşi bir hayvanı avlıyor, yavrusuna bazen dokunmuyor, bizzat kendisi onu kollamaya çalışıyor. Bugün dünyayı yöneten büyük devletler, ufacık bebekleri, çocukları öldürmekten hiç geri durmuyor. Başka ülkelerin gidip doğalgazını, petrolünü, yer altı kaynaklarını sömürerek kendi geçimini sağlamaya çalışıyor."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise havanın soğuk olmasının töreni daha da anlamlı kıldığını belirterek, Haleplilerin büyük acılar yaşadığını kaydetti.

Göksu, Esenler'de Halep için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini kaydederek, "Yardımlarımızı Kızılay'a teslim edilmek üzere gönderiyoruz. Göndereceğimiz malzemeler içerisinde 451 ton un, 60 ton kuru gıda, 6 ton konserve, 4 ton zeytin ve peynir, giyim, battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri bulunuyor. 15 Temmuz'dan sonra bu milletin genlerindeki farklı duyguların çok daha net ortaya çıktığını gördük." diye konuştu.

Esenler Müftüsü Halil Şekerci'nin dua ettirmesinin ardından yardım tırları yola çıktı.