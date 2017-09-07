İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, alt geçitte bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki E.O. ve avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.O. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan E.O, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki E.O'nun avukatı Zehra Şahin ise sanığa birtakım sorularının olduğunu ancak kendisinin hastalık gerekçesiyle duruşmaya katılmadığını ifade ederek, "Bu nedenle hastaneye, gördüğü tedavinin duruşmaya engel olup olmayacağının yazılı olarak sorulmasını istiyoruz." dedi.

Sanık M.O'nun avukatı da olayın yanılgı sonucu oluştuğunu, doktorlarla görüşerek müvekkilini duruşmada hazır edeceğini ifade etti.



Bakanlık avukatı da davaya katılma talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne, sanık avukatının sanığı hazır etmesi hususunu bildirmesi üzerine, bir sonraki celse sanık gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar verdi.



Duruşm,a eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma çıkışında konuşan müşteki E.O, "Sanığın tedavi gördüğü için evden çıkamadığını söyledi avukatı. Şimdiye kadar iki kere ben gördüm. Hem otobüste hem metrobüste. Aynı mahallede oturuyoruz. Kemoterapi gördüğü söyleniyor. Saçı başı dökülmemişti. Maske de takmıyordu." dedi.

- Olayın geçmişi



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta müşteki E.O'nun 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında indiği, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun müştekiyi öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle şüphelinin dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatıldı.



İddianamede, şüpheli M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.



Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.

