Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Esenyurt'ta banka soygunu

- Banka şubesindeki görevlileri tehdit eden 3 kişi, yaklaşık 150 bin lirayı alıp kaçtı - Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birini yakaladı

Esenyurt'ta banka soygunu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir banka şubesinden 150 bin liralık soygun gerçekleştiren şüphelilerden biri yakalandı, 2 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Sanayi Mahallesi 1638. Sokak'ta bir banka şubesine gelen maskeli 3 kişi, banka güvenliğini etkisiz hale getirerek içeri girdi. Bankadaki gişe görevlilerini tehdit ederek yaklaşık 150 bin lira alan soyguncular, güvenlik görevlisinin silahını alıp kaçtı.

Şüphelilerden biri, banka şubesinden çıktıktan hemen sonra, polis tarafından yakalandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan diğer soyguncuların yakalanması çalışma başlattı.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelinin Gürcistan uyruklu H.K. olduğu ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BankaEsenyurtSoygun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5