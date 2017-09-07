Esenyurt'ta banka soygunu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir banka şubesinden 150 bin liralık soygun gerçekleştiren şüphelilerden biri yakalandı, 2 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Sanayi Mahallesi 1638. Sokak'ta bir banka şubesine gelen maskeli 3 kişi, banka güvenliğini etkisiz hale getirerek içeri girdi. Bankadaki gişe görevlilerini tehdit ederek yaklaşık 150 bin lira alan soyguncular, güvenlik görevlisinin silahını alıp kaçtı.

Şüphelilerden biri, banka şubesinden çıktıktan hemen sonra, polis tarafından yakalandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan diğer soyguncuların yakalanması çalışma başlattı.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelinin Gürcistan uyruklu H.K. olduğu ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

