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Esenyurt'ta çatıya çıkan kişi pompalı tüfekle ateş açtı

- Şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta çatıya çıkan kişi pompalı tüfekle ateş açtı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çatıya çıkarak etrafa rastgele açan kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatı katına çıkan evli ve iki çocuk babası Mesher Ü. elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen bir arabanın arka camı kırıldı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzeri olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel Harekat timleri de olay yerine gönderildi. Bir ambulans da tedbir amaçlı olarak bölgeye çağrıldı.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak Mesher Ü'yü ikna etmek için müzakerelere başladı. Çalışmadan bir sonuç alınmaması üzerine olay yerine şüphelinin babası çağrıldı.

Baba Hasan Ü, polis megafonuyla oğluna Kürtçe seslenerek çatıdan inmesini istedi ancak Mesher Ü. çağrıya olumsuz yanıt verdi.

Mesher Ü'nün bir akrabası ise olayın kardeşler arasındaki mal anlaşmazlığından kaynaklandığını öne sürdü.

Şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

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