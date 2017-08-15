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Esenyurt'ta çatıya çıkan kişinin pompalı tüfekle ateş açması

- Polis ekiplerince çatıdan indirilen kişi, hastaneye götürüldü

Esenyurt'ta çatıya çıkan kişinin pompalı tüfekle ateş açması

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çatıya çıkarak pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan kişi, güvenlik güçlerince aşağıya indirildi.

İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısına çıkan evli ve iki çocuk babası Mesher Ü, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, Mesher Ü'yü ikna etmek için müzakere yürüttü ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine olay yerine çağrılan baba Hasan Ü'nün, polis megafonuyla Kürtçe yaptığı çıtadan inme çağrısına da Mesher Ü. karşılık vermedi.

Bir süre sonra güvenlik güçlerinin çatıya çıkmak için harekete geçtiğini fark eden Mesher Ü, elindeki pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Silahın ateş almaması üzerine, çatıya ulaşan güvenlik güçleri Mesher Ü'yü yakalayarak aşağıya indirdi.

Yaklaşık 3,5 saat kaldığı çatıdan indirilen Mesher Ü, ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Açılan ateş sonucu yoldan geçen bir arabanın arka camının kırıldığı olayın, kardeşler arasındaki mal anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

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