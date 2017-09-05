Esenyurt'ta trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaldırıma çıkan ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir eden M.Ç. idaresindeki 34 TDV 90 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.

Kaldırımda bulunan park halindeki motosiklet ve bisikleti altına alarak belirli mesafe sürükleyen otomobil, bu sırada işlettiği dükkanın önünde malzeme yerleştiren Remziye Narkıran'a da çarptı.

Dükkan duvarı ile otomobil arasında sıkışan Narkıran, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Esenyurt Devlet Hastahanesine götürülen Narkıran'ın ayağının kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu öğrenildi.

Gözaltına alınan taksi şoförü M.Ç, sağlık kontrolünden geçirilerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.