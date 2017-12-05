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Eşi tarafından öldürülen kadın boşanma davasının olduğu gün toprağa verildi

- Amasya'nın Suluova ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Z. defnedildi, çiftin boşanma davalarının bugün olduğu öğrenildi

Eşi tarafından öldürülen kadın boşanma davasının olduğu gün toprağa verildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi.

Orta Mahalle'deki evinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Z'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Suluova Belediye gasilhanesine getirildi.

Buradan alınan cenaze, belediye aracıyla Orta Cami'ye taşındı. İkindi namazı sonrası İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Ayşe Z, Belediye Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Ayşe Z'nin yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden bir süredir ayrı yaşayan iki oğlu olan Ayşe Z'nin bir tekstil firmasında çalıştığı, çiftin boşanma davalarının ise bugün olduğu öğrenildi.

Suluova'da dün Ferhat Z, konuşmak için bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Z'nin Orta Mahalle'deki evine gitmiş, tartışma sırasında bıçaklanan Ayşe Z. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan Ferhat Z, bir süre sonra polise teslim olmuştu.

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