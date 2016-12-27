Eşi ve kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 36 yıl hapis

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde boşanmak isteyen eşi Zehra Karagün'ü 30 yerinden, engellemek isteyen kayınvalidesi Hacer Yabacı'yı ise 17 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Mustafa Karagün, çıkarıldığı mahkeme tarafından 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Karagün ile müştekiler ve avukatlarının yanı sıra davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı.

Mahkeme heyeti, Mustafa Karagün'ü eşi Zehra Karagün ve kayınvalidesi Hacer Yabacı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmak suçundan 1 yıl olmak üzere, toplam 36 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör, cezada indirim yapılmaması nedeniyle, kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hasgör, "Kadına yönelik şiddet davalarında ceza indirimlerinin uygulanmaması için platform olarak davaların takipçisi olacağız. Zehra gibi yaşam enerjisiyle dolu kadınlar daha çok yaşasın diye tüm kadınların yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

- Olay

Soma ilçesinde 19 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, Mustafa Karagün, kayınvalidesi Hacer Yabacı'nın evine zorla girerek, boşanmak isteyen eşini 30 yerinden, kayınvalidesini 17 yerinden bıçakla yaralamış, olay sonrası polis tarafından yakalanarak, tutuklanmıştı.