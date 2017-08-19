Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

"Eşim DHKP-C, ben FETÖ üyesi olmaktan ihraç edildik"

- Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 109. Topçu Alay Komutanı eski Albay Çobanbeyli, eski 1. Tabur Komutanı Yarbay Kayacı ve eski 2. Tabur Komutanı Yarbay Aslan'ın da olduğu 7 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı - Sanık eski Albay Çobanbeyli: - "Ekrem Çağlar'la telefonda görüştüm, yüz yüze değil. Kendisine annesiyle ilgili 'Geçmiş olsun' dedim ama rahmetli olduğunu bilmiyordum. O da beni düzeltmedi. Olay, hakkımda iddia edildiği gibi değil" - Sanık eski Astsubay Kurtkaya: - "Doktor olan eşim ben açığa alındıktan bir süre sonra açığa alındı. İfadesi alınırken DHKP-C üyesi olmaktan açığa alındığı söylenmiş. Ben FETÖ üyesi olmamdan, eşim de DHKP-C üyesi olmaktan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildik. Aynı evde hem FETÖ hem de DHKP-C üyesi olması hayatın olağan akışına aykırıdır"

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaErzurumFetöFETÖ/PDYSanıkYargılama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5