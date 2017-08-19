"Eşim DHKP-C, ben FETÖ üyesi olmaktan ihraç edildik" - Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 109. Topçu Alay Komutanı eski Albay Çobanbeyli, eski 1. Tabur Komutanı Yarbay Kayacı ve eski 2. Tabur Komutanı Yarbay Aslan'ın da olduğu 7 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı - Sanık eski Albay Çobanbeyli: - "Ekrem Çağlar'la telefonda görüştüm, yüz yüze değil. Kendisine annesiyle ilgili 'Geçmiş olsun' dedim ama rahmetli olduğunu bilmiyordum. O da beni düzeltmedi. Olay, hakkımda iddia edildiği gibi değil" - Sanık eski Astsubay Kurtkaya: - "Doktor olan eşim ben açığa alındıktan bir süre sonra açığa alındı. İfadesi alınırken DHKP-C üyesi olmaktan açığa alındığı söylenmiş. Ben FETÖ üyesi olmamdan, eşim de DHKP-C üyesi olmaktan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildik. Aynı evde hem FETÖ hem de DHKP-C üyesi olması hayatın olağan akışına aykırıdır"

19 Ağustos 2017 Cumartesi 03:40