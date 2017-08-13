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"Eşime şehitlik çok yakıştı"

- Maçka'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik: - "Adam gibi adamdı. Askeriyeyi karşıma koysanız ve 'Şehitlik en çok kime yakışır' deseniz, eşime şehitlik çok yakışırdı ve çok yakıştı. Layık olduğu gibi gitti" - "Yeni açılacak Zigana Tüneli'ne eşimin adının verilmesini çok istiyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum"

HATAY (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sıcak temasta şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, "Eşim adam gibi adamdı. Askeriyeyi karşıma koysanız ve 'Şehitlik en çok kime yakışır' deseniz, eşime şehitlik çok yakışırdı ve çok yakıştı. Layık olduğu gibi gitti." dedi.

Cemile Gedik, Hatay'da şehidin babaevinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle en sonra perşembe günü saat 22.30 sıralarında görüştüğünü söyledi.

Eşinin, şehit düştüğü bölgeyi çok sevdiğini anlatan Gedik, şöyle konuştu:

"Oranın insanını çok seviyordu. Gümüşhane ve Trabzon onun için vazgeçilmezdi. Dağlardan eve gelmiyordu. Orada kime sorsanız bunu söyleyecektir. Orada terörün olmasından çok rahatsızdı. 4 yıldır canla başla çalıştı. En son 1,5 ay önce geçici görevle Maçka'ya verildi. Coğrafyasının çok zor olduğunu söylüyordu ama 'O bölgeden o teröristleri alacağız, başka yolu yok' diyordu. Sürekli o bölgeyi temizleyeceklerini ifade ediyordu. 'Terör bitecek ve oradaki insanlar huzur bulacak' diyordu. O uğurda kendini feda etti, bunun başka bir adı yok."

Gedik, eşinin, tayininin Ankara'ya çıkmasına rağmen o bölgeden gelmek istemediğini, görevi uzatıldığında da çok sevindiğini belirtti.

Emekli olduğunda eşiyle dünya turuna çıkma planları yaptıklarını dile getiren Gedik, tek hayallerinin bu olduğunu ifade etti.

Eşinin dağ sporlarını çok sevdiğini anlatan Gedik, "Yeni açılacak Zigana Tüneli'ne eşimin adının verilmesini çok istiyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok çalışkandı. Gece gündüz demiyordu, dağlardaydı. 'Vatan, millet' diyordu. Ülkesine aşıktı." dedi.

- "Van depreminde enkaz altında kaldı"

Gedik, eşinin Van depreminde de enkazın altında kaldığını söyledi.

Evliliklerinin 19'uncu yılında olmalarına rağmen toplamda bir senelerinin birlikte geçtiğini dile getiren Gedik, birçok kötü olaylar yaşadıklarını, eşinin cenazesinin doğum gününde toprağa verilmesinin de kendilerini derinden sarstığını kaydetti.

Gedik, "Eşim adam gibi adamdı. Askeriyeyi karşıma koysanız ve 'Şehitlik en çok kime yakışır' deseniz, eşime şehitlik çok yakışırdı ve çok yakıştı. Layık olduğu gibi gitti." ifadelerini kullandı.

- "Anne, orayı temizleyip geleceğiz"

Şehidin annesi Hatice Gedik de telefonda "Gitme, senin görev yerin Ankara'ya çıktı'" dediği oğlunun, kendisine "Anne, orayı temizleyip geleceğiz. Oradakiler beni bekliyor." karşılığını verdiğini anlattı.

Öte yandan, şehidin kardeşi Arif Gedik, mahallede işlettiğini bakkalın kepengine "Abimin şehit olması dolayısıyla kapalıyız" yazdı.

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