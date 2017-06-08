Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

"Eşine jest olsun" diye Bank Asya'da hesap açtırmış

- Erzurum'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen eski polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı - Sanık Emre: - "Eşime jest olsun diye evlilik sırasında elde ettiğimiz ziynet ve paraları değerlendirmesi için onun dahi haberi yokken Bank Asya'da hesap açtırdım. Eşim bu sebeple tutuklandı"

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Emre ve avukatı Derya Önal katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Emre, suçlamaları kabul etmedi.

Bank Asya'daki hesabını hiçbir şekilde talimat almadan kendiliğinden açtığını dile getiren Emre, şu beyanlarda bulundu:

"Tüm ticari işlemlerimi ve faaliyetlerimi bu hesap üzerinden yaptım. Hiçbir örgütsel amacım yoktur. Hatta eşime jest olsun diye evlilik sırasında elde ettiğimiz ziynet ve paraları değerlendirmesi için onun dahi haberi yokken Bank Asya'da hesap açtırdım. Eşim bu sebeple tutuklandı. Zamanında bu banka ile ilgili tarafımıza hiçbir uyarı yapılmamıştır. Devletin kontrolündeki bu bankaya hesap açmamın terör örgütü ile bağdaşlaştırılmasını kabul etmiyorum."

Emre, Bank Asya'da kendisinin hesap açtırdığı eski polis memuru olan eşinin de suçsuz yere tutuklandığını iddia ederek, 9 yaşındaki çocuklarının mağdur olduğunu söyledi.

ByLock kullanıcısı olmadığını da savunan Emre, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldığı, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı ve örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'da bankacılık işlemleri yaptığı belirtilen Emre'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErzurumFetöHakan EmreSanıkTerör örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5