"Eşine jest olsun" diye Bank Asya'da hesap açtırmış

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Emre ve avukatı Derya Önal katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Emre, suçlamaları kabul etmedi.

Bank Asya'daki hesabını hiçbir şekilde talimat almadan kendiliğinden açtığını dile getiren Emre, şu beyanlarda bulundu:

"Tüm ticari işlemlerimi ve faaliyetlerimi bu hesap üzerinden yaptım. Hiçbir örgütsel amacım yoktur. Hatta eşime jest olsun diye evlilik sırasında elde ettiğimiz ziynet ve paraları değerlendirmesi için onun dahi haberi yokken Bank Asya'da hesap açtırdım. Eşim bu sebeple tutuklandı. Zamanında bu banka ile ilgili tarafımıza hiçbir uyarı yapılmamıştır. Devletin kontrolündeki bu bankaya hesap açmamın terör örgütü ile bağdaşlaştırılmasını kabul etmiyorum."

Emre, Bank Asya'da kendisinin hesap açtırdığı eski polis memuru olan eşinin de suçsuz yere tutuklandığını iddia ederek, 9 yaşındaki çocuklarının mağdur olduğunu söyledi.

ByLock kullanıcısı olmadığını da savunan Emre, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldığı, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı ve örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'da bankacılık işlemleri yaptığı belirtilen Emre'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.