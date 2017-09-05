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Eşine kızan kadın evi yaktı

- Adana'da kocasından şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, oturdukları iki katlı evi yaktıktan sonra kaçtı - Evde büyük çaplı hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Eşine kızan kadın evi yaktı

ADANA (AA) - Adana'da kocasından şiddet gördüğünü ileri süren bir kadın, oturdukları evi yaktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, iki katlı evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Evde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının önce ikinci kattaki koltukların ve perdelerin ardından da birinci kattaki eşyaların tutuşturulmasıyla çıktığını belirledi.

Polis ekipleri yangını, kocası Tolga S'den uzun süredir şiddet gördüğünü ileri süren ve kaynanası Emine S. ile sorun yaşadığı öğrenilen Serpil S'nin çıkarttığını tespit etti.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Serpil S'nin eşi Tolga S'yi telefonla arayıp "evini cayır cayır yakıyorum." dediği de öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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