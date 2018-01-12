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Eşini bıçaklayıp kaçmaya çalışırken balkondan düştü

- Denizli'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan, kapının kilitli olması nedeniyle ikinci kattaki evlerinin balkonundan kaçmaya çalışan şüpheli, düşerek ağır yaralandı

Eşini bıçaklayıp kaçmaya çalışırken balkondan düştü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şüpheli, ikinci kattaki evlerinin balkonundan kaçmaya çalışırken düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki üç katlı binanın ikinci katında oturan Ufuk-Zübeyde A. çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Ufuk A, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini kasığından yaraladı.

Bıçakla yaralanan kadın, evin kapısını kilitleyip anahtarını balkondan dışarı fırlattı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Ufuk A, balkondan kaçmaya çalıştığı sırada beton zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ufuk A. ile yaraladığı eşi Zübeyde A'yı özel hastaneye kaldırdı.

Ufuk A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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