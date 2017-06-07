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Eşini öldüren emekli polise 20 yıl hapis cezası

- İzmir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuru 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eşini öldüren emekli polise 20 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuru, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık emekli polis memuru Erbil N, öldürülen Müzeyyen N'nin (55) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanığın cezai ehliyetinin olduğu, cinayeti işlediğine ilişkin samimi ikrarı, tanıkların beyanı ve toplanan delillerin göz önünde bulundurularak Erbil N'nin cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savcı, kızı Rabia N'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan sanığın bu suçtan ise beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Erbil N, bir anlık öfkeyle meydana gelen bu olay nedeniyle çocuklarından özür dilediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Müzeyyen N'yi "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdiği sanığa, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indiriminde bulunarak 20 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, kızı Rabia N'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Öldürülen kadının ailesinin avukatı Ayşe Söyleyici, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

- Olay

Karşıyaka ilçesinde 6 Mart 2016'da Müzeyyen N, boşanmak istediği emekli polis memuru eşi Erbil N. tarafından silahla öldürülmüştü. Erbil N. olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek cinayeti işlediği silahla teslim olmuştu.


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