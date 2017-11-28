Eşini öldüren emekli polisin cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrildi

İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, (İstinaf) İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak isteyen eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuruna yerel mahkemece verilen 20 yıl hapis cezasını ağırlaştırılmış müebbete çevirdi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, tutuklu sanık Erbil Neşeli'ye eşi Müzeyyen Neşeli'yi "Kasten öldürmek" suçundan "haksız tahrik ve iyi hal" indirimi uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezası kararını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile öldürülen kadının ailesinin avukatı temyize götürdü.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Neşeli ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, yerel mahkemenin "haksız tahrik" indirimi yaptığını, bu cezanın kaldırılarak sanığın "resmi nikahlı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Daha önce yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirten sanık Neşeli, olay nedeniyle yakınlarını üzdüğü için mutsuz olduğunu ifade ederek, son söz olarak "Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Daire, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı kaldırarak sanık Neşeli'ye "eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Karşıyaka ilçesinde 6 Mart 2016'da Müzeyyen Neşeli, boşanmak istediği emekli polis memuru eşi Erbil Neşeli tarafından silahla öldürülmüştü. Erbil Neşeli olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek cinayeti işlediği silahla teslim olmuştu.



Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Haziran 2017'de görülen son duruşmada, mahkeme heyeti "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdiği sanık Neşeli'ye, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indiriminde bulunarak 20 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Heyet, kızı Rabia Neşeli'yi "silahla tehdit" ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar vermişti.