Eşini öldüren zanlının yargılanması davası

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da tartışığı eşi Fatoş Mutlugüneş'i başından vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaraladığı iddia edilen Tanju Mutlugüneş’in yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve avukatı katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş, "Ben olayla ilgili olarak şu an herhangi bir şey hatırlayamıyorum. Olayın nasıl başladığı ve geliştiği konusunda da şu an herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Eşimi öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum. Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa isnat edilen suçun niteliği, delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanığın tedavisine ilişkin rapor ve tıbbi belgeler de eklenerek, akıl zayıflığı veya benzeri bir durumun mevcut olup olmadığı ve tedavisinin mümkün olup olmadığı hususunda Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yazı yazılarak rapor alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Tanju Mutlugüneş'in 8 Şubat 2017'de Avcılar'da ailevi sorunlar yaşadığı eşi Fatoş Mutlugüneş ve kayınvalidesi Sabiha Bayram ile tartıştığı, tartışma sonrasında şüphelinin yanında taşıdığı tabancayla maktul Fatoş Mutlugüneş'i kafasından ve vücudunun değişik bölgelerinden vurduğu, aynı silahla kayınvalidesini de yaraladığı kaydedildi.

Şüpheli Tanju Mutlugüneş'in aynı silahla kendisini kafasından vurarak intihara teşebbüs ettiği anlatılan iddianamede, ifadesi alınan şüpheli, telefon bayiliği yaptığını, bitişikteki iş yerini de eşinin talebiyle kadın kuaförü olarak açtığını anlattı.

Zanlının, "Ancak zaman içinde eşim iş yerini açmamaya başladı. Kayınvalidem de sürekli aile işlerimize karışmaktaydı. Bu nedenle ailevi sorunlar yaşıyorduk. Olay gününü ise hatırlamıyorum'' ifadesine yer verilen iddianamede, Tanju Mutlugüneş hakkında, ''eşi kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

