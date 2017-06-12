Eşini silahla yaralayan sanık hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da tartıştığı eşi Ayşegül Demir'i, çalıştığı iş yerine gelerek silahla yaraladığı iddia edilen Ömer Demir'in "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Demir ile avukatı katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Demir, olay günü eşini 28 kez aradığını, telefonlarına yanıt alamayınca çalıştığı börekçiye gittiğini belirterek, "Telefonlarıma neden yanıt alamadığımı sordum. Şarjının bittiğini söyledi. Aslında telefonu meşgule veriyordu. Niye yalan söylediğini sorup bir tokat attım. Orada çalışan bir bayanın eşi ve kendisi bana saldırınca silahı çekip sağa sola ateş ettim. Bu arada eşim vurulmuş. Bana 'Ömer kaç. Polis seni yakalamasın' dedi. Polis gelene kadar bekledim, teslim oldum. Daha önce eşime ve çocuklarıma şiddet uygulamadım. Suçlamalar nedeniyle bunalıma girip olayı gerçekleştirdim. Pişmanım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme başkanı Zeynep Durdu AK'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında ayrı bir dava bulunduğunu hatırlatması üzerine sanık Demir, "İftira. Öyle bir şey yapmadım. Adli Tıp raporundan da bellidir." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Ak, "Yargılaman devam ediyor. Yapıp yapmadığın yargılama sonucunda ortaya çıkacak." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen İmam Sarıgül, olay günü eşinin çalıştığı börekçiye ziyaret amaçlı gittiğini belirterek, “Ömer Demir kapıdan girip 'telefonlarıma neden bakmıyorsun' diyerek Ayşegül Demir'e birden bire tokat attı. Müdahale edip uzaklaştırmaya çalıştım. Elinde silahını gördüm ve Ayşegül Demir'in üzerine 4-5 el ateş etti. Biz dışarı kaçtık. Camdan gördüm. Yerde yatan Ayşegül'e 'sen bana sebep oldun' diye bağırıyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mağdur Ayşegül Demir ile ilgili hastaneden istenen tıbbi evraklar geldikten sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlemesinin istenmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanık Demir'in cinsel istismar davasının görüldüğü mahkemeden de iddianame örneklerinin istenmesini kararlaştırdı.

Duruşma ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Demir'in, eşi Ayşegül Demir'in çalıştığı Tuzla Cumhuriyet Caddesinde bulunan börekçi dükkanına gelerek önce yumruk attığı ardından da silahla eşini yaraladığı anlatıldı.

Şüpheli Ömer Demir'in olay yerine gelen polislere teslim olduğu aktarılan iddianamede, alınan ifadesinde 10 yaşında olan kızı Z.R.D'ye istismarda bulunduğu suçlaması ile karşı karşıya kaldığını, Adli Tıp Raporu'na göre böyle bir durumun olmadığının ortaya çıktığını, ancak eşinin kendisine inanmadığını, olay günü eşini aradığını, konuşmak istediğini ancak eşinin kendisiyle konuşmak istemediğini söylemesi üzerine iş yerine giderek silahla bir kaç el ateş ettiğini söylediği belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Demir'in "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.