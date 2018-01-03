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Eşini silahla yaralayan zanlı yakalandı

- Diyarbakır'da boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

Eşini silahla yaralayan zanlı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da boşanmak isteyen karısını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.İ. (40) 17 gün önce boşanmak isteyen eşi E.İ'yi (32), silahla ateş ederek yaraladı. A.İ, saldırıda ağır yaraladığı karısını tedavi altına alındığı hastanede telefonla arayarak ölümle tehdit etti.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu daha önce "kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından kaydı olan A.İ'nin Kayapınar ilçesinde bir dükkanda kaldığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda olayda kullandığı tabancayla yakalanan A.İ'nin üzerinden fotoğrafının olduğu H.T. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıktı.

Polis ekipleri, nüfus cüzdanını A.İ'ye veren H.T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheli A.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DiyarbakırGözaltıTehditYaralama
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