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Eşini ve amcasını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla, eşinin amcasını da pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde, bir pizza firmasında kurye olarak...

Eşini ve amcasını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla, eşinin amcasını da pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde, bir pizza firmasında kurye olarak çalışan M.G. ile eşi Mirzah G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G, bıçakla eşinin boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirzah G, buradaki müdahalenin ardından, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalıştığı iş yerine ait motosikletle olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra Kartepe ilçesinde, eşinin amcası Mahsun Y'nin yanına gitti. M.G, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahsun Y'ye ateş açtı.

Yaralanan Mahsun Y, sağlık ekiplerince Başiskele'deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

M.G, D-130 Karayolu Bahçecik mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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Anahtar Kelimeler:
GölcükKavaklı MahallesiKocaeli
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