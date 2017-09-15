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Eşini ve baldızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve baldızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.Alınan bilgiye göre, K.E.G. (22), bir yıl önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Zerrin Demir...

Eşini ve baldızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve baldızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, K.E.G. (22), bir yıl önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Zerrin Demir G. (22) ile konuşmak için, eşinin annesi Melahat Demir'in Talatpaşa Mahallesi Dişçi Sokak'taki evine geldi.

Konuşma sırasında çiftin arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, K.E.G. eşi Zerrin Demir G. ile Betül Demir'e silahla ateş ettikten sonra, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

O sırada odada bulunmayan anne Melahat Demir, silah seslerini duyunca içeri girdi. Kızlarını ve damadını kanlar içerisinde yerde gören Demir, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zerrin Demir G. ile Betül Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan K.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKağıthane
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