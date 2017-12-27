Eşini ve çocuklarını rehin aldığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan Mustafa T. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Daha sonra elindeki bıçakla evin çatısına çıkarak intihar etmeye kalkışan Mustafa T'yi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Özel Harekat ekiplerinin de geldiği evde Mustafa T'nin ikna edilmesi için görüşmeler başlatıldı.

Kısa sürede ikna edilen Mustafa T, eşi ve çocuklarını serbest bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin şizofren hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından hastanede tedavi altına alındı.