Eşini vurduktan sonra intihar etti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde pompalı tüfekle eşini öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'ndeki çiftliklerinde Ercan Subakan (37), eşi Nihal Subakan (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Subakan, eşine pompalı tüfekle ateş etti, aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Subakan çiftinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.