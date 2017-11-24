Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Eşini yaralayan kişi vurularak etkisiz hale getirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta, eşini bıçakla yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine de saldırdığı iddia edilen kişi, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi 1605 Sokak'ta,...

Eşini yaralayan kişi vurularak etkisiz hale getirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta, eşini bıçakla yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine de saldırdığı iddia edilen kişi, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi, Erzurum Kongre Caddesi 1605 Sokak'ta, C.M. (37) ile eşi A.M. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.M, karısını bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekiplerine de saldırdığı ileri sürülen C.M, polis tarafından bacağından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

C.M'nin gözetim altında tutulduğu öğrenildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aile Içi KavgaEsenyurtPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5