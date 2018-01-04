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Eşini zehirlediği iddia edilen kadına tutuklama

- Denizli'de, kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasını tarım ilacıyla zehirlediği iddia edilen kadın tutuklandı

Eşini zehirlediği iddia edilen kadına tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü kocasını tarım ilacıyla zehirlediğini söyleyen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan O.G, yılbaşı gecesi fenalaşarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.G'nin tahlillerinde tarım ilacıyla zehirlendiği tespit edildi.

O.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, eşi Ü.G'yi (38) ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Ü.G, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "6 yıl önce evlendik ve 4 yaşında bir kızımız var. Eşim sürekli, başka bir kadını eve getirerek beni göndermekle tehdit ederdi. Görüştüğü farklı bayanların olduğunu da biliyorum. Sürekli şiddet uyguluyordu. Eğer polise gidersem, beni ve anne babamı öldürmekle tehdit ediyordu. Kızımı da satacağını söylüyordu. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı gecesi içkisinin içine tarım ilacını koydum. Sonra eşim rahatsızlanınca arkadaşını ve sağlık ekiplerini aradım. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Bana ne içtiğini sordular. Alkol aldığını söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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