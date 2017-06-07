Eşinin itiraflarını kabul etmedi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik 24'ü tutuklu, 78 kişi hakkında görülen davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Derya Dinçer savunmasında, "Ben bu yapıya hiçbir şekilde üye olmadım, faaliyetlerine destek vermedim. Ben bu vatanın evladıyım, terör örgütü üyesi olamam. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile bağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin yayın politikasını beğenmediği için 2013'te aboneliğini iptal ettirdiğini, Bank Asya'ya örgütsel amaçla para yatırmadığını öne süren Dinçer, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Dinçer'in beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanığın eşi Bünyamin Dinçer'in, "Bank Asya'ya zor zamanında destek olmak için para yatırdıkları" ve "ABD'ye giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü" yönünde beyanları olduğunu bildirdi.

Beyanları kabul etmeyen ve eşinin bahsedilen beyanları neden verdiğini bilmediğini aktaran Dinçer, eşinin Gülen ile görüşmesi hususunda, "Bana bu ziyareti sorguda savcı söyledi. Eşim bana Gülen'i ziyaret ettiğini söylememişti." dedi.

Başkan Sarıdoğan'ın, "Gülen'i örgüt lideri olarak görüyor musunuz?" sorusunu sanık Dinçer, "Medyadan okuduğumuz, duyduğumuz haberlerden bunu çıkarıyoruz." diyerek yanıtladı.

- İtirafçıları engellemeye çalışmış

İddianamede, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun müdürü olduğu belirtilen Cevat Erdin de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu bulunduğu Samsun'dan duruşmaya bağlanan Erdin, FETÖ üyesi olmadığını, iddianamede yer alan ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki suçlamanın da gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Başkan Sarıdoğan, sanık Erdin'e, ByLock üzerinden Nurettin isimli bir şahısla görüştüğünün tespit edildiğini ve 15 Temmuz sonrası örgüt mensuplarının itirafçı olmasının engellenmesi için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiğini söyledi. Sanık Erdin, bu suçlamaları da kabul etmediğini bildirdi.

- Kırmızı kategoride ByLock kullanıcısı

İddianamede, kırmızı kategoride ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanık Tuncay Çalğan, 2014'te Gazi Üniversitesinden mezun olduğunu, 2016 Şubat'ta Çubuk'ta bulunan, FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan yurtta müdür yardımcısı olarak göreve başladığını aktardı.

Çalğan, ByLock kullanmadığını ve yurdun FETÖ bağlantısı olduğunu bilmediğini iddia etti. İddianamede üniversite eğitimi sırasında Ankara'nın merkez ilçeleri yerine Çubuk'ta kalmasının örgüt üyeliğiyle alakalandırıldığını, bu durumun varsayım olduğunu savunan Çalğan suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan'ın, "İş tecrübeniz yok, sizi neden kabul etsinler, müdür yardımcısı yapsınlar?" sorusu üzerine sanık Çalğan, müdür yardımcılığının büyütülecek bir görev olmadığını belirterek, FETÖ ile hiçbir temasının olmadığını öne sürdü.

- İddianame

İddianamede, FETÖ'nün sözde "Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da arasında bulunduğu sanıkların "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Onur Torgaylı'nın 2010-2013 yıllarında FETÖ'nün sözde "Çubuk imamı" olduğu, 2013'te yerine Tavlaşoğlu'nun getirildiği belirtiliyor. Sanıklardan 5'inin Adıyaman, İzmir, Çorum, Samsun ve Ordu'daki cezaevlerinde olduğu, 50'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.