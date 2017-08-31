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Eşkal değiştiren firari hükümlü polisten kaçamadı

- Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen ve geçen yıl cezaevinden kaçan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

Eşkal değiştiren firari hükümlü polisten kaçamadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen ve geçen yıl cezaevinden kaçan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden geçen yıl firar edip, eşkal değiştirdiği belirlenen hükümlü Ozan Gül'ün (36) memleketi Kahramanmaraş'a geldiği bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan ekip, Gül'ü merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakaladı. Şapka ve gözlük takıp kirli sakal bırakarak eşkal değiştirdiği görülen Gül, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Gül, 2004 yılında dönemin Bağ-Kur İl Müdürü Şevket Kanat'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, yargılama sonucu müebbet hapse mahkum edilmişti.


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CinayetKahramanmaraş
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