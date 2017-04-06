Eski AA genel müdürlerinden İzzet Sedes'in cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Eski Anadolu Ajansı genel müdürlerinden İzzet Sedes'in cenazesi İstanbul'da defnedildi.

İzzet Sedes için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Camide, Sedes'in eşi Şeyma ve kızı Selda Sedes, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, İzzet Sedes'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Halit Kıvanç, Altan Öymen, Oktay Ekşi ile Anadolu Ajansı çalışanları katıldı.

Gazeteci Sedes'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Sedes'in özgeçmişi

İstanbul'da 1928'de doğan İzzet Sedes, Galatasaray Lisesinden ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Strasbourg Üniversitesi Uluslararası Basın Enstitüsü ve New York'ta Columbia Üniversitesi Basın Merkezinde gazetecilik kurslarına katılan Sedes, mesleğe 1949'da Anadolu Ajansında başladı.

Daha sonra Dünya, Vatan ve Milliyet gazetelerinde diplomasi muhabiri ve istihbarat şefi görevlerinde bulunan Sedes, 1960'ta Milliyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini üstlendi.

Sedes, 1968 yılında açılan bir sınavı kazanarak uluslararası diplomat sıfatıyla Avrupa Konseyinde çalıştı.

Burada basın ataşesi ve sözcü olarak görev yapan Sedes, daha sonra Protokol Genel Müdürlüğüne getirildi. Bu görevi 13 yıl süren Sedes, kısa bir süre Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

Ardından tekrar Avrupa Konseyine dönen Sedes, Protokol Genel Müdürlüğü ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Danışmanlığı yaptı.

Sedes, Türkiye'ye 1991'de dönerek Tercüman ve Akşam gazetelerinde mesleğini sürdürdü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin açtığı yarışmalarda çeşitli yıllarda röportaj ve haber dallarında başarı armağanları kazanan Sedes, gazeteci bir aileden geliyordu.

Evli ve bir çocuk babası, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Sedes, Fransızca ve İngilizce biliyordu.