Eski AA Trabzon Bölge Müdürlerinden Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlerinden Turgut Özdemir için tören düzenlendi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Başkanı ve Nazmi Bilgin, 60 yaşında hayatını kaybeden Turgut Özdemir için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törende, bazı ölümlerin hiç beklenmediği için insanın yüreğinden birtakım şeyleri kopartıp götürdüğünü ancak bu durum karşısında yapacak bir şey olmadığını söyledi.

Çok cenazeler gördüğünü belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Öyle cenazeler vardı ki kabre koyacak 4 kişisi yoktu ama bu kalabalığı görünce Turgut'un ne kadar çok şey bırakmış olduğunu anlıyorum. Ölüm insanın kalbinin durması, beyninin çalışmaması ve bir mezara defnedilmesiyle son bulmuyor. 'Ruhu yüce Allah'a emanet ettikten sonra ölüm var mı?' diye düşündüğümüzde bence gerçek ölüm şudur eğer geride bir eser, sizi seven ve yad edecek insanları bırakmadıysanız o gün gerçekten ölmüşsünüz demektir."

Bilgin, arkasında sevgi ve eserler bırakanların toprağa girse bile uzun yıllar yaşayacağına işaret ederek, "Turgut kardeşimi, bıraktıkları ile ölümsüzlüğe yolcu ediyoruz. Turgut kardeşim sert, mert ama yüreği bir şair, ressam kadar naif ve güzeldi. Zaten bıraktıklarından da bunlar görülüyor." diye konuştu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ise Özdemir'i asla unutmayacaklarını dile getirerek, "Bugünkü kalabalığı gördüğümüz zaman Turgut hocamızın hem iyi bir demokrat hem iyi bir mozaik olduğunu bir kez daha görüyoruz. Onu çok arayacağız." dedi.

Siyasetçilerin, bürokratların ve meslektaşlarının Özdemir hakkındaki düşüncelerini ve anılarını paylaştığı tören, duanın ardından sona erdi.

Özdemir'in tabutunun üzerine, gençlik yıllarında teknik direktörlük yaptığı İdmanocağı'nın atkısı konuldu.

Törene, Özdemir'in ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Cenaze töreni

Özdemir için daha sonra İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada düzenlenen törene ise Özdemir'in kızları Hecem Özdemir Erbulan ve Çarem Özdemir, akrabaları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Soylu, cenaze namazının ardından Özdemir'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Özdemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Maçka ilçesine götürüldü. Cenaze, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

AA'da 20 yıl görev yapan Özdemir, 2001 yılında AA Trabzon Bölge Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılmıştı.

"Renksizliğin Rengi" ve "Objektifimden Karadeniz Nostaljisi" adlı fotoğraf kitabı bulunan Özdemir, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevi de yapmıştı.