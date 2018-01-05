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Eski AA Trabzon Bölge Müdürlerinden Özdemir vefat etti

TRABZON (AA) - Eski Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlerinden Turgut Özdemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.Ortahisar ilçesine bağlı Beştaş Mahallesi'nde ikamet eden Özdemir'in, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık...

Eski AA Trabzon Bölge Müdürlerinden Özdemir vefat etti

TRABZON (AA) - Eski Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlerinden Turgut Özdemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Beştaş Mahallesi'nde ikamet eden Özdemir'in, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk bulgularına görekalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İki çocuk babası Turgut Özdemir'in naaşının, yarın ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetine de 2013-2016 yılları arasında başkanlık yapan Özdemir, 2001 yılında AA Trabzon Bölge Müdürlüğünden emekli olmuştu.

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