Eski ABD Başkanı Obama Paris'te

PARİS (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Paris temasları çerçevesinde seçim döneminde büyük destek verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'e dün akşam gelen Obama, önce Paris Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele konularında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye dair Hidalgo, küresel ısınma ile mücadele eden şehirler ağı C40 ve Obama Foundation arasında konuyla ilgili yakın iş birliği üzerinde sözleştikleri bilgisini paylaştı.

Barack Obama daha sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, ziyaret hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki liderin, Obama'nın görevden ayrılmasından sonra ilk kez bir araya geldikleri belirtilirken, görüşmenin, "özel bir çerçevede" gerçekleştiği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Obama, daha sonra Fransa'nın bir önceki cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştü. Europe 1 radyosu, aynı dönemde görev yapan Obama ve Hollande'ın uluslararası siyaset, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında görüş alışverişinde bulunduğunu, aynı zamanda kurucusu oldukları vakıflar arasında iş birliğine yönelik temasların gündeme geldiğini duyurdu.

Çıktığı dünya turunda Asya ve Ortadoğu'da bir çok konferans veren Obama, turun son durağı olan Paris'te reklam ve tanıtım endüstrisi aktörleri tarafından kurulan Napoleons Vakfının düzenlediği bir konferansta konuşacak. 2015'te kurulan ve 3 bine yakın üyesi bulunan Napoleons Vakfı, yılda iki kez Fransa ve dünya gündeminin değerlendirildiği konferanslar düzenliyor. Napoleons, François Hollande'ın görev süresinin sona erişinden sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıkıp konuşma yaptığı vakıf olarak gündeme gelmişti.

Le Canard Enchaine gazetesi, vakfın konferansa katılımı karşılığında Obama'ya 400 bin avro ödediğini yazdı.

Muhabir: Ömer Aydın







