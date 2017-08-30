Eski Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Şan'a ilişkin iddialar

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, eski Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'a ilişkin iddialara yönelik, "Bu kripto yapıya karşı hiç kimseye kefil olmayız ama hiç kimseyi de bilgisiz, belgesiz itham etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorgun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sorgun, son yıllarda bayramların hüzünle birlikte yaşandığını söyledi.

Dünyada Müslüman kanının akmaya devam ettiğini belirten Sorgun, "Son günlerde de Myanmar'da, Arakan'da Müslüman kanı akıyor. Müslüman olması da önemli değil insan kanı akıyor. Buna karşı ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler sessiz kalıyor. Bu sessizliğe karşı Sayın Cumhurbaşkanımız, herkesi göreve davet ettiğinde ve bu sessizliği, ikiyüzlülüğü yüzlerine vurduğunda, bundan da rahatsız oluyorlar. Biz bunu haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sorgun, bu konuda sorumluluğu tamamen başkalarına atmadan ülkece mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Konya'yı karalamaya kalkmak haddi aşmaktır"

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, Konya hakkında olumsuz ifadeler kullanıldığını dile getiren Sorgun, "Şahıslarla Konya'yı her zaman birbirinden ayırmamız gerekiyor. Konya her zaman olduğu gibi bu milletin ruh kökünün, Anadolu'nun ruh kökünün ve değerlerinin temsilcisi olan bir şehir. Konya mücadelesini davul çalarak yapmaz. Konya kendi vakarı, sükuneti içerisinde bu mücadeleyi en etkin şekilde sürdürmüştür, sürdürmeye de devam ediyor." diye konuştu.

Sorgun, Konya'nın FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine ve yandaşlarına şimdiye kadar gereken cevabı hem meydanlarda hem de sandıklarda verdiğini vurguladı.

"Konya'nın safı her zaman bellidir." diyen Sorgun, şunları kaydetti:

"Konya'yı bazı münferit hadiselerle karalamaya kalkmak haddi aşmaktır. Biz her zaman ilkesel davrandık, ilkesel davranmaya da devam edeceğiz. FETÖ yapılanması, asrın ihanetidir. Nasıl bu asrın ihanetiyse buna karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, milletimizin gerçekleştirdiği zafer de asrın zaferidir."

Sorgun, eski Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'a ilişkin iddialara yönelik açıklamasında, "Bu kripto yapıya karşı hiçkimseye kefil olmayız ama hiç kimseyi de bilgisiz, belgesiz itham etmeyiz. Konu hukuki bir konudur, yargıya taşınmıştır. Bu konuda konuştuğumuzda yargıya müdahale gibi. Konuyu takip ediyoruz. Konya'yı bunlarla adlandırmak bu şehre haksızlık olur. Bir insan aksi ispat edilene kadar suçsuzdur. Biz kimseyi şahıs olarak ne savunmak ne de itham etmek durumundayız." şeklinde konuştu.

- "Akrabalık, tarafsızlığı kaybetmeyi gerektirmez"

Konya Büyükşehir Başkanı Tahir Akyürek de kanun önünde herkesin eşit olduğunu, bağımsız ve tarafsız yargıya baskı gibi iddiaların yargıya iftira olduğunu söyledi.

"Suçların şahsiliği ilkesini ve bir suç iddiası varsa iddia edilenin savunma hakkını da unutmamak gerekir." ifadesini kullanan Akyürek, "Konya yüzlerce yıldır milli ve İslami duruşun, düşüncenin merkezidir. FETÖ ve DEAŞ dahil, hiçbir terör örgütü Konya'da etkinlik kuramaz, Konya'ya nüfuz edemez." ifadesini kullandı.

Bu tartışmaların Atiker Konyaspor Kulübü'ne zarar vermemesi için hassas olunması gerektiğinin altını çizen Akyürek, "Bu istikrarlı yükselişinin devam etmesi için şehir olarak Konyasporumuza gözümüz gibi bakmaya devam etmeliyiz." dedi.

Akyürek, bir gazetecinin, "Ahmet Şan ile akrabalığınıza yönelik eleştiriler hakkında ne düşünüyor sunuz?" sorusuna, "Akrabalık, arkadaşlık gibi kavramlar asla tarafsızlığı kaybetmeyi gerektirmez." yanıtını verdi.