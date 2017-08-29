Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Eski Bakan Paksu son yolculuğuna uğurlandı

- Tedavi gördüğü hastanede dün 91 yaşında yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Eski Bakan Paksu son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yalova'da tedavi gördüğü hastanede dün, 91 yaşında yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Paksu için tarihi Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Uğur Dilipak, İlker Çitil ve İmran Kılıç ile bazı daire müdürleri katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merasim mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan Paksu, daha sonra Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eski Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik PaksuKahramanmaraşTOREN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5