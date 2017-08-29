Eski Bakan Paksu son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yalova'da tedavi gördüğü hastanede dün, 91 yaşında yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Paksu için tarihi Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Uğur Dilipak, İlker Çitil ve İmran Kılıç ile bazı daire müdürleri katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merasim mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan Paksu, daha sonra Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.