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Eski belediye başkanına silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski Side Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'ın evinin önünde uğradığı ve yara almadan kurtulduğu silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde,...

Eski belediye başkanına silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski Side Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'ın evinin önünde uğradığı ve yara almadan kurtulduğu silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, plakası olmayan bir otomobil, Abdulkadir Uçar'ın bulunduğu otomobili takip ediyor. Uçar, aracını park edip indiği sırada plakasız araçtan ateş açılıyor ve daha sonra araç olay yerinden uzaklaşıyor.

Olayda, Uçar'a otomobilinden indiği sırada yanına yaklaşan, plakası olmayan beyaz bir otomobilden tüfekle tek el ateş açılmıştı. Uçar'ın yara almadan kurtulduğu saldırıda saçmalardan biri, evin önünde park halindeki otomobile isabet etmişti.

Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.








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Güvenlik KamerasıManavgatSilahlı Saldırı
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