Eski Brezilya Devlet Başkanı'na yolsuzluk suçlaması

SAO PAULO (AA) - Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ülkenin en büyük petrol ve gaz nakliye şirketi Transpetro'nun sözleşme fonlarının rüşvet ödemeleri için kullanıldığı gerekçesiyle eski Brezilya Devlet Başkanı Jose Sarney ile bazı siyasetçi ve iş adamları hakkında yolsuzluk suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Başsavcı Rodrigo Janot, devlet petrol şirketi Petrobras iştiraki Transpetro'nun sözleşme fonlarının rüşvet ödemelerinde kullanıldığını belirterek, Sarney'in yanı sıra eski Senato Başkanı Renan Calheiros, mevcut hükümetin Senato Başkanı Romero Juca, bazı senatörler, eski üst düzey bir kamu yöneticisi, iki iş adamı ve bir Odebrecht eski yöneticisi hakkında hazırladığı iddianameyi Yüksek Mahkemeye sundu.

Yüksek Mahkemenin inceleyeceği talebe ilişkin karar alması için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

İddianamede yer alan politikacıların tamamı, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisi Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) mensuplarından oluşuyor.

İddianamedeki diğer isimler arasında ise Transpetro'nun eski Başkanı Sergio Machado, NM Mühendislik şirketinin ortakları Fernando Nave Maramaldo ile Nelson Cortonesi Maramaldo ve Odebrech şirketinin eski üst düzey yöneticisi Fernando Reis yer alıyor.

İddianamede, 2008-2012 yılları arasında devletin sözleşme yaptığı şirketler tarafından resmi bağışlar yoluyla PMDB'nin eyalet ve belediye yönetim kasalarını beslemek için Transpetro'dan para aktarıldığı ileri sürülüyor.

Bu para transferleri karşılığında, Transpetro'nun Başkanı Machado'nun koltuğunda kalmasının sağlandığı, Machado'nun da verilen teklifleri NM Mühendislik şirketi lehine düzenleyerek yönettiği iddia ediliyor.