Eski CHP'li vekil hakkında FETÖ'den yakalama kararı

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde isimleri bulunan "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan Osman Zeki Canıtez ile eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde isimleri bulunan "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan Osman Zeki Canıtez ile eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Söz konusu talebe ilişkin sevk yazısında, 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşamaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırlanan dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporun yurt dışına götürülerek New York Bölge Mahkemesi'ne ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasının sağlandığı belirtildi.

Sevk yazısında, bununla birlikte açık kaynaklardan elde edilen bilgilerden hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen New York Bölge Savcısı Joon H. Kim ve savcılık bürosu tarafından New York Bölge Mahkemesi'ne bildirilen tanık listesinde ismi bulunan "FETÖ üyesi olmak" suçundan yakalama kararı ile aranmakta olan firari Osman Zeki Canıtez ve aynı tanık listesinde ismi bulunan eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir hakkında ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma'' suçundan soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

Şüphelilerin firari oldukları, elde edilen belgeler ve dosyadaki rapor içeriklerine göre atılı suçu işlediklerine dair yeterli bulgulara rastlandığı belirtilen yazıda, şüphelilere, kaçmakta olmaları nedeniyle çağrı yapılamadığı ve ulaşılamadığı vurgulandı.

Bu nedenle şüpheliler hakkında yakalama kararı verilmesi talep edilen sevk yazısında, ''şüphelilerin SEGBİS vasıtasıyla başsavcılıkça dinlenilmesi için hazır edilmesi, bu işlem yapılamıyorsa en yakın başsavcılıkça ifadelerinin alınması ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmayarak tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceği hususunun soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının takdirine bırakılması" istendi.

Hakimlik kararı

Talebi değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın gerekçelerini dikkate alarak, şüpheliler Canıtez ve Erdemir hakkında ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Murat Paksoy



