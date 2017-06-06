Eski ÇİMDER üyesi Aksel'den yalanlama

ANKARA (AA) - Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (ÇİMDER) eski üyesi Prof. Dr. Eda Şeyda Aksel, derneğin Şakran Cezaevine ilişkin raporunun açıklanmasının Adalet Bakanlığınca Olağanüstü Hal (OHAL) gerekçesiyle yasaklandığı iddialarını yalanladı.

Aksel, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderdiği dilekçede, bir gazetede ÇİMDER'in İzmir Şakran Cezaevine ilişkin raporunun OHAL gerekçesiyle Bakanlıkça engellendiğinin ileri sürüldüğünü belirtti.

Söz konusu projenin koordinatörlüğünü üstlendiğini bildiren Aksel, projeye 2015 yılında Adalet Bakanlığının izniyle başlandığını aktardı.

Adalet Bakanlığı ile yapılan sözleşme gereğince proje sonunda elde edilen bilgilerin Bakanlığın izni olmadan basın yayın organlarıyla paylaşılmamasının karara bağlandığını ifade eden Aksel, söz konusu cezaevinde bir yılı aşkın süredir ziyaretler gerçekleştirdiklerini, ÇİMDER Başkanı Canan Arıtman'ın bu çalışmalara aktif olarak katılmadığını savundu.

Proje sonucunda akademik ve bilimsel bir raporun oluşturulduğunu belirten Aksel, Adalet Bakanlığının onayıyla raporun bazı bilimsel toplantılarda paylaşıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "çocukların yüksek yararı göz önünde bulundurularak" raporun basınla paylaşılması talebinin uygun bulunmadığını hatırlatan Aksel, iddia edildiği gibi herhangi bir OHAL istismarının söz konusu olmadığını belirtti.

Aksel, basın yayın organlarında çıkan haberin içeriğine katılmadıklarını, projenin amacı dışında kullanılmak istendiğini ifade ederek, projede yer alan Yrd. Doç. Dr. Türkan Yılmaz Irmak'la birlikte ÇİMDER derneğinden istifa ettiklerini kaydetti.