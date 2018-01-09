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Eski Çin Genelkurmay Başkanı hakkında yolsuzluk soruşturması

- Eski Genelkurmay Başkanı Fang, "rüşvet teklif etme ve rüşvet alma" iddiasıyla soruşturulmak üzere askeri kovuşturma makamına sevk edildi

Eski Çin Genelkurmay Başkanı hakkında yolsuzluk soruşturması

PEKİN (AA) - Eski Çin Halk Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui hakkında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şinhua haber ajansı, eski Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Genelkurmay Başkanı ve Çin Merkez Askeri Komite (CMC) üyesi Fang'ın "rüşvet teklif etme ve rüşvet alma" iddiasıyla mahkemeden önce bir ara kurum olan askeri kovuşturma makamına sevk edildiğini duyurdu.

Sevk işleminin, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin onayıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

ÇKP'nin aktif üyelerinden olan Fang ile ilgili soruşturmanın aynı zamanda, geçtiğimiz kasım ayında Pekin'deki evinde kendini asarak intihar eden ve o dönem hakkında soruşturma yürütülen eski CMC üyesi Cang Yang'ın dosyasıyla da bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve geldiği 2013'ten bu yana yolsuzlukla mücadeleyi ülkenin öncelikli gündemi olarak gösteriyor.

ÇKP Merkez Disiplin Kurulu, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele programı kapsamında geçen yıl 159 bin kamu personeline çeşitli cezalar verildiğini açıklamıştı.

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