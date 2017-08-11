Eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları hakkında hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç hakkında, "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu doktorlar hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler 9. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, şüpheli Mızraklı ve Koç'un DTK'da daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Mızraklı'nın 2011-2014 yılları arasında DTK içerisinde aktif olarak yer aldığı işaret edilen iddianamede, şüphelinin iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması neticesinde, DTK tarafından yapılacak çalışmalara, toplantılara, eylem ve etkinliklere yapılan çağrılarına uyarak katıldığı aktarıldı.

Mızraklı'nın üst düzey ve sorumlu olarak bulunduğu Sarmaşık Derneği için para toplamak amacıyla, kentte ilk etapta bir kaç apartmanda, akabinde ise tüm apartmanlarda toplanan aidatlardan bir kısmının Sarmaşık Derneğine aktarılmasını amaçladığı ifade edilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından kurulması planlanan Mezopotamya Vakıf Üniversitesi ile ilgili olarak üniversitenin yürütmesini oluşturulduğu, yürütmenin yapacağı bu ilk toplantıda bölgede bulunan iş adamları ve benzeri kişilerden 'yardım' adı altında para toplanacağını dile getirmiştir. Üniversite için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait olan 200 dönümlük bir arazinin Mezopotamya Vakfına tahsisi için müracaat yapmıştır. Diyarbakır Ticaret Odasının fuar alanı yanında 12 dönüm bir araziyi söz konusu vakfa bağışlanacağı için para toplamak amacıyla liste çalışması yapmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır'da bulunan iş adamları ve benzeri kişilerden vakıf adına para toplanarak destek zincirinin oluşturulması için faaliyet yürütmüştür."

İddianamede, Mızraklı'nın merkez Sur ve Bağlar ilçesinde geçen yıl terör saldırılarının yaşandığı dönemde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan A.D'yi evinde tedavi ettiğine dair yapılan ihbar da yer aldı.

- Teröristlerle görüşüp, fotoğraf çektirdi

DTK'da aktif olarak yer alan Koç'un ise Suriye'ye ilaç yardımı konusu ile alakalı olarak ilaç toplama, bu toplanan ilaçların muhafaza edilmesi ve sevki gibi işleri organize eden kişiler arasında bulunduğu aktarıldı.

Koç'un PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak suçlarından ceza evlerinde tutuklu teröristlerin başlattıkları açlık grevi eylemleri için kentte bulunan doktorları organize ederek toplantı yaptığı ifade edilen iddianamede, şunlar yer aldı:

"Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılacak olan eylem ile alakalı katılımı üst seviyede tutmak amacıyla gönderilen mesaja uyarak ilçeye gitmiştir. DTK tarafından alınan kararlar doğrultusunda Koç, Kulp ilçesinin Şenyayla bölgesine giderek PKK/KCK terör örgütü mensupları ile görüşme yaptıkları ve birlikte çok samimi bir şekilde fotoğraf çektirdiği tespit edilmiştir.

İddianamede, Koç'un PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen veya örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleşen birçok eyleme katıldığı 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilerek kamu görevinden çıkarılan listede yer aldığının tespit edildiği de anımsatıldı.

Mızraklı ve Koç'un DTK tarafından, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda sözde demokratik "özerklik" ilanlarına destek verdiği vurgulandı.

İddianamede, şunlara yer verildi:

"Mızraklı ve Koç, DTK'da karar alma mercii olan genel kurul, daimi meclis ve komisyonlarda görev almıştır. Bu organların çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek ve örgütsel nitelikteki eylemlere katılmışlar. Diğer DTK üyeleriyle dört ülke toprakları üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de nazara alındığında, şüphelilerin üzerine atılı silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçunu işlediği tespit edilmiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç hakkında, "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyetleri halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.